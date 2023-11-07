Андрей Шевелев: «Пора пробудить уснувшую недвижимость»

По его мнению, именно наличие цели, которая как будто бы, над прибылью, является залогом успешности проекта. Запуск проектов в области редевелопмента максимально приближен к базовому запросу предпринимателя. Поскольку именно здесь бизнесовая составляющая находится в балансе с желанием горожан видеть свой город более современным, комфортным, привлекательным.

Справка ДК Андрей Шевелев — серийный предприниматель, основатель компании «КрасРедевелопмент», создатель бизнес-акселератора «300 стартапов», Человек года 2019 в номинации «Бизнес-образование» (по версии журнала «Деловой Квартал»).

Андрей, почему вы вдруг активно погрузились в тему редевелопмента?

— На самом деле для меня тема недвижимости не новая. На протяжении многих лет я создаю на берегу озера Беле девелоперский проект в формате комьюнити-туризма. Это первый курортный поселок, где у клиента есть возможность эволюционировать от трехдневного отдыха до собственного летнего дома в курортном месте. Что касается девелоперских проектов в Красноярске, то несколько лет назад я уже заходил в эту тему с идеей создания айти-коворкинга. на базе морально и физически устаревшего здания кинотеатра в Покровке. Несмотря на то, что тогда проект не был реализован, идея вдохнуть новую жизнь в «уснувшую» недвижимость осталась и получила импульс после знакомства с командой тюменской компании «Колесник».

Почему именно эта компания? Вы ведь запустили первую франшизу «Колесника» в Красноярске.

— Более того, я буквально вынудил компанию запустить франшизный проект. Они его делать не собирались. Это беспрецедентный случай, когда франшиза создавалась по запросу потенциального франчайзи.

Компания «Колесник» на протяжении 8 лет делает в Тюмени прибыльные проекты коммерческой недвижимости, которые улучшают и преображают город. По сути, речь идет о создании топовых, знаковых мест-притяжения. Обновленные объекты недвижимости обладают эффектом притяжения, колаборирования, создания успешных сценариев для жизни и бизнеса. На сегодня реализовано уже 32 проекта в Тюмени и Екатеринбурге. У них высокая средняя доходность — 30% годовых, достаточно короткий срок окупаемости — 1,5 года, и 707 инвесторов, которые получают прибыль и удовлетворение от дела, в которое они вложились.

Чем больше я узнавал о механизме коллективных инвестиций в редевелоперские проекты компании «Колесник», тем больше мне хотелось поработать именно с этой бизнес-моделью. Но уже на площадке Красноярска.

В целом редевелопмент — это растущий тренд в сфере недвижимости?

— Безусловно. И не только для столиц страны — в Санкт-Петербурге более 60% проектов недвижимости сегодня связаны с редевелопментом. В городах-миллионниках также накапливаются объемы устаревшей, уснувшей недвижимости — коммерческой, промышленной, социально-инфраструктурной. Красноярск не исключение. В нашем случае тренд поддерживается и ярко выраженным дефицитом площадей под застройку. Преображение устаревающей недвижимости — ответ на вопрос: как нам развивать и улучшать градостроительную ткань города. Причем для меня здесь очень важна история про то, что мы не только придаем «уснувшим» зданиям новые формы, но и наполняем место новым содержанием. В этом собственно и заложены знаковость и миссия редевелопмента.

Расскажите о вашем первом проекте. Насколько я знаю, он стартует уже в этом году.

— Речь идет о столетнем здании старых конюшен на ул. Мира, 94Г. Мы начали его реставрировать в июне 2023. В итоге здесь появится целая «Барная улица». Открытие планируется в декабре 2023.

В помещении будет 5 баров: 4 из них на первом этаже и один в подвале. У каждого отдельный вход и, конечно же, собственная концепция. Однако их объединит дизайн-код в стиле лофт, как со стороны фасада, так и внутри.

Лофтовое решение подсказали сами стены. Когда мы сняли безобразный сайдинг, то увидели, что обшивка скрывала изумительную старинную кладку. Настоящее сокровище, которое никто не видел. По сути, мы возвращаем городу красивое здание. И не только. Прилегающая территория также облагораживается. Мы соединяем Мира и Ленина пешеходной тропой, чтобы на улицу баров можно было попасть с двух сторон.



Под уродливым сайдингом открылась изумительная старинная кладка

Однако на улице баров вы не остановитесь…

— Уже запущен проект под кодовым названием «Трибуна», в парке Автомобилистов, на Кутузова, 91Г. Это будет настоящий центр притяжения для района, который исторически не избалован общественными пространствами и местам-магнитами. Здесь мы создаем еще и парковое пространство. Третий проект — преображение здания бывшего комбината питания на Железнодорожников, 18А. Объект со сложной судьбой. Как производственное помещение он устарел и не востребован. При этом мы имеем строение, близкое к центру города. С территорией, которая также станет обжитым общественным пространством.



Особенностью проекта «Трибуна» станет современный парк

Если в Тюмени или Екатеринбурге проекты редевелопмента живут в режиме коллективных инвестиций, то в Красноярске это «авторские истории» отдельных компаний.

— Все «неизвестное-новое» требует погружения. Тему надо продвигать, рассказывать на конкретных кейсах, с привлечением экспертов-практиков. Думаю, что первое серьезное знакомство Красноярска с редевелопментом в формате бизнес-проектов состоится совсем скоро. С 9 по 11 ноября 2023 у нас пройдет бизнес-марафон коммерческой недвижимости «Коллективные инвестиции в городскую среду». В программе события — инвестиционная презентация, нетворкинг бизнес-сообществ и инвест-тур по объектам города, которые в скором времени преобразятся.

Беседовала Юлия Чанчикова

Фото из архива Андрея Шевелева