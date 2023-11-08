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Стала известна дата прощания с Максимом Стефиным в Красноярске

Стала известна дата прощания с Максимом Стефиным в Красноярске
Иллюстрация: Алексей Бабий (признан иноагентом)

С красноярским предпринимателем, основателем MaxSoft Максимом Стефином простятся в четверг, 9 ноября.

#НОВОСТИ
Об этом сообщил общественный деятель Алексей Бабий*.
 
Он уточнил, что отпевание начнется в 13:30 на ул. Свердловской, 30а. Прощание состоится 15:00 на Свердловской, 3д/1. Бизнесмена будут кремировать. 
 
О смерти Максима Стефина стало известно накануне. Максим Стефин известен тем, что основал фирму MaxSoft (ЗАО «Макссофт»), одну из ведущих веб-лабораторий на рынке Красноярска.
 
* Признан в РФ иноагентом
 
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Автор: Петр Савельев
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