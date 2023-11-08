Стала известна дата прощания с Максимом Стефиным в Красноярске
С красноярским предпринимателем, основателем MaxSoft Максимом Стефином простятся в четверг, 9 ноября.
Об этом сообщил общественный деятель Алексей Бабий*.
Он уточнил, что отпевание начнется в 13:30 на ул. Свердловской, 30а. Прощание состоится 15:00 на Свердловской, 3д/1. Бизнесмена будут кремировать.
О смерти Максима Стефина стало известно накануне. Максим Стефин известен тем, что основал фирму MaxSoft (ЗАО «Макссофт»), одну из ведущих веб-лабораторий на рынке Красноярска.
* Признан в РФ иноагентом
Читайте также: