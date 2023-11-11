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Фермера из Ирбейского района уличили в махинации с госсубсидией на 18 млн рублей

Фермера из Ирбейского района уличили в махинации с госсубсидией на 18 млн рублей
Иллюстрация: mirtesen.ru

Аграрий Ирбейского района подозревается в мошенничестве при реализации государственного гранта в размере 18 млн рублей.

#НОВОСТИ

По информации краевой прокуратуры, в 2020 председатель сельхозкооператива из с. Талое получил от регионального Минсельхоза субсидию в рамках госпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации» на строительство производственного здания и склада.

Фермер заключил договор подряда с крестьянско-фермерским хозяйством, принадлежащим ему же, организовал стройплощадку, завез некоторое количество стройматериалов и приступил к заливке фундамента. На этом строительство объекта встало.

К окончанию срока крестьянин оформил акты приемки работ по монтажу каркасов здания, стен, перегородок, оборудованию проемов, ворот, окон, полов — которые в действительности отсутствовали.

Далее фермер подал в Минсельхоз отчет о полном выполнении строительного плана и получил субсидию в 18 млн рублей. Денежные средства 58-летний мужчина обналичил через подконтрольные ему фирмы и потратил на собственные нужды.

Все было хорошо. Но Счетная палата при проверке места строительства обнаружила только залитый фундамент.

В отношении фермера было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» (до 10 лет лишения свободы). На имущество агрария наложен арест стоимостью 24 млн рублей.

Фигурант вину в предъявленном обвинении не признал, заявив, что из-за повышения цен на стройматериалы 18 млн рублей хватило лишь только на фундамент и зарплату рабочим.

Фермера из Ирбейского района уличили в махинации с госсубсидией на 18 млн рублей 1
Фото: прокуратура Красноярского края

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Автор: Петр Савельев
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