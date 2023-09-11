Красноярский край занимает 29 место в РФ по вовлеченности населения в МСБ

Исследование региональных различий по вовлеченности населения в малый и средний бизнес подготовили эксперты РИА Новости.

Основной показатель в отчете — доля работников в сфере МСБ (включая ИП), от общей численности занятых в экономике по состоянию на июль 2023.

В исследовании отмечено, что в целом по РФ на долю МСБ и ИП в июле 2023 приходилось 40,7% от общего числа занятых в экономике, или 29,966 млн человек. В развитых странах этот показатель составляет 50…70%.

Большинство регионов Сибирского федерального округа (СФО) находятся в средней части рейтинга и имеют близкие показатели по доле занятых в МСБ:

Красноярский край — 29 место в РФ (37,9%),

Томская область — 32 место (37,5%)

Иркутская область — 35 место (36,5%)

Омская область — 36 место (36,3%)

Алтайский край — 49 место (33,2%)

Республика Тыва — 74 место (27,9%).

Лидерами рейтинга вовлеченности населения страны в МСБ согласно отчету являются:

Москва,

Санкт-Петербург

Новосибирская область

— где на малых и средних предприятиях работает 66%, 64% и 55% от общей численности занятых в экономике региона.

Во всех остальных регионах РФ этот показатель менее 50%.

В конце списка находятся Чукотка, Карачаево-Черкесия и Ингушетия с долей занятых в МСБ 23,4%, 23,1% и 12,2%.

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