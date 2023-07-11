Красноярцев научат адаптироваться к климатическим изменениям

Такой проект запускает Агентство стратегических инициатив. Обучение будет бесплатным, но пройти его смогут не больше 30 команд со всех регионов РФ.

Жители Красноярского края могут присоединиться к федеральной программе «Адаптация регионов России к изменениям климата`2023»: с ее помощью планируется нарастить кадровый потенциал для работы с последствиями экологических трансформаций.

Проектно-образовательную программу курирует Агентство стратегических инициатив. До 12 июля оно принимает заявки от региональных команд. 30 из них станут участниками обучения, которое стартует в онлайн-формате с 19 июля. В октябре им предстоит разработать и защитить собственные проекты. Главная цель — дать жителям разных регионов навыки для смягчения последствий и адаптации к изменениям климата.

Обучение будет бесплатным, но понадобится пройти отбор. В команду могут входить представители общественных и научных организаций, а также делового сообщества и органов власти.

Подать заявку на участие в программе, а также изучить график и все условия можно здесь.

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