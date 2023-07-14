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90 млн направят допобразованию в Красноярске и крае

90 млн направят допобразованию в Красноярске и крае
Иллюстрация: freepik.com

Больше всех получит центральный город региона: предназначенная ему субсидия равна 60 млн.

#НОВОСТИ

Системы дополнительного образования детей в Красноярском крае получат 90 млн: эта сумма предназначена на 2023/24 учебный год. Распределение субсидий уже утверждено Сергеем Верещагиным, и. о. председателя правительства края.

Деньги выделят из краевого бюджета и направят в 9 городов и 4 района. Самая значительная субсидия досталась Красноярску — городу выделили 60 млн. Еще 10 млн отправятся в Ачинск, 5 млн — в Сосновоборск. Еще 15 млн распределят между остальными муниципальными образованиями.

Средства субсидии можно направить на оборудование, оплату труда педагогов, ремонты и другие цели, связанные с полноценным функционированием детских секций и кружков», — уточняется на официальном портале Красноярского края.

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Программа, которую Минэкономразвития РФ и цифровой оператор Gallery запустили на базе центров «Мой бизнес», будет действовать до 30 сентября. Она рассчитана на 1 млн представителей МСБ.

Автор: Петр Савельев
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