90 млн направят допобразованию в Красноярске и крае

Больше всех получит центральный город региона: предназначенная ему субсидия равна 60 млн.

Системы дополнительного образования детей в Красноярском крае получат 90 млн: эта сумма предназначена на 2023/24 учебный год. Распределение субсидий уже утверждено Сергеем Верещагиным, и. о. председателя правительства края.

Деньги выделят из краевого бюджета и направят в 9 городов и 4 района. Самая значительная субсидия досталась Красноярску — городу выделили 60 млн. Еще 10 млн отправятся в Ачинск, 5 млн — в Сосновоборск. Еще 15 млн распределят между остальными муниципальными образованиями.

Средства субсидии можно направить на оборудование, оплату труда педагогов, ремонты и другие цели, связанные с полноценным функционированием детских секций и кружков», — уточняется на официальном портале Красноярского края.

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