136 млн получили красноярские предприниматели с гарантийной поддержкой региона в 2023

В 2022 этот показатель был практически вдвое ниже: тогда объем займов приблизился к 86 млн рублей. Возросло и количество тех, кто воспользовался возможностью таких займов: с 8 до 16 субъектов МСП.

С января по июнь 2023 красноярские предприниматели, развивающие свое дело в сегментах малого и среднего бизнеса, получили 135,9 млн рублей. Год назад этот показатель оценивали в 85,9 млн рублей.

Нарастить объем выданных займов удалось в том числе за счет поручительств, выданных гарантийной организацией центра «Мой бизнес». Этот инструмент используют те из предпринимателей, которым могут отказать в займе из-за недостаточности залогового обеспечения.

Механизм предоставления поручительств и гарантий — это то, что помогает предпринимателям привлекать заемные средства в свой бизнес на приемлемых условиях. В том числе это касается и программ льготного кредитования: 1764, ПСК, инвесткредитования (ПСК+1764) и высокотеха под 3% годовых. Малым и средним предприятиям, у которых недостаточно собственного залогового обеспечения для предоставления банкам при кредитовании, доступны инструменты Национальной гарантийной системы. Речь идет, прежде всего, о „зонтичных“ поручительствах и гарантиях РГО», — поясняет Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП.

О других инструментах в том числе и государственной поддержки, которыми могут воспользоваться начинающие и «расширяющиеся» предприниматели, «ДК» рассказывал здесь.

Благодаря гарантийной поддержке предприниматели могут получать финансовые ресурсы для своего развития и роста. Такие меры направлены на стимулирование инноваций, создание новых рабочих мест и укрепление экономической стабильности», — говорит Сергей Демешко, заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

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