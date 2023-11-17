В Красноярске прошел инвест-марафон для редевелоперов

Эксперты регионального рынка коммерческой недвижимости и частные инвесторы обсудили бизнес-модель тюменской компании «Колесник», посмотрели проекты в других городах и посетили красноярские объекты.

Тюменская компания «Колесник» (занимается редевелопментом) провела в Красноярске трехдневный бизнес-марафон. Он состоял из трех блоков — бизнес-завтрака, инвест-презентаций и форума с выездом на объекты в Красноярске.

Редевелопмент — это эффективное перепрофилирование (переназначение) под новое направление невостребованных или нерационально используемых объектов недвижимости/территорий. О том, как на этом заработать, участники узнали в первой части форума.

Если коротко: мы преображаем коммерческую недвижимость и зарабатываем на этом деньги. Делаем города лучше с помощью коллективных инвестиций», — сказал основатель компании Сергей Колесник, ставший хедлайнером форума.

Коллективные инвестиции являются основным инструментом в бизнес-модели «Колесника». Включиться в процесс можно тремя способами: через целевые займы, кооперативы или инвестиционную платформу.

Коллективные инвестиции — это интересный инструмент, который позволяет частному инвестору небольшими вложениями нарастить себе существенный капитал, чтобы позаботиться о своем будущем и стать причастным к преобразованию российских городов», — говорит руководитель «Колесник.Инвестиции» Александра Самойлович.

За восемь лет работы компании к ней, через коллективные инвестиции, присоединилось более 700 инвесторов. На их (и компании) счету 33 реализованных проекта в Тюмени и Екатеринбурге со средней доходностью 30% годовых. Капитал же, которым на сегодня управляет «Колесник» насчитывает 1,2 млрд рублей.

Во второй части форума его участники ознакомились и посетили объекты, для редевелопмента которых сейчас ищут инвесторов.

В частности, потенциальные инвесторы осмотрели следующие объекты:

Трибуна в сквере Автомобилистов (Кутузова, 91г) — это одноэтажное административное здание площадью 642 кв. м. Вокруг плотная жилая застройка, жители которой часто прогуливаются в парке. Низкая стоимость квадратного метра и отсутствие рядом конкурирующих торговых площадей позволит получить хорошую доходность после завершения реновации;

пр. Мира, 94г — это помещение площадью 400 кв. м. является частью крафтового кластера с названием «Барная улица». Здесь планируется открыть пять баров: четыре на первом этаже и один в подвале. У каждого — отдельный вход и собственная концепция.

Железнодорожников, 18а — самый новый из объектов, для редевелопмента которого сейчас идет сбор инвестиций. Раньше здесь был расположен «Школьный комбинат питания». Теперь же его комплекс зданий площадью 5,5 тыс. кв. м. планируется превратить в многофункциональный торговый центр. Отсутствие в этом районе подобных объектов, делает проект весьма перспективным.

Каждый город устаревает. Время не щадит ни людей, ни здания. И редевелопмент дает возможность городу измениться с точки зрения красоты, эстетики, магии преображения. Мы начинаем этот процесс и в Красноярске», — сказал Андрей Шевелев, основатель компании «КрасРедевелопмент» — красноярского франчайзи-партнера компании «Колесник».

Добавим, что Красноярск стал первым городом, где компания «Колесник» запустила свою франшизу.

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