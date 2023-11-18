Предприниматели могут найти поставщиков промпродукции с помощью Реестра МСП
Предприниматели Красноярского края смогут найти потенциальных поставщиков с помощью «Реестра промышленных компаний».
Сервис работает на цифровой платформе МСП.РФ в сервисе «Производственная кооперация и сбыт».
В «Реестр промышленных компаний» могут войти юрлица и ИП, основной вид деятельности которых относится к промышленным кодам ОКВЭД и имеется опыт поставок производимой продукции.
Кроме того, о субъекте МСП должны отсутствовать сведения в Реестре недобросовестных поставщиков.
При включении в реестр компании получат возможность разместить на цифровой платформе МСП подробную информацию о своей деятельности:
- перечень производимой продукции и оказываемых услуг,
- данные о производственных площадках и имеющихся сертификатах,
- сайт и другие контактные данные.
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