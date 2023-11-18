Предприниматели могут найти поставщиков промпродукции с помощью Реестра МСП

Предприниматели Красноярского края смогут найти потенциальных поставщиков с помощью «Реестра промышленных компаний».

Сервис работает на цифровой платформе МСП.РФ в сервисе «Производственная кооперация и сбыт».

В «Реестр промышленных компаний» могут войти юрлица и ИП, основной вид деятельности которых относится к промышленным кодам ОКВЭД и имеется опыт поставок производимой продукции.

Кроме того, о субъекте МСП должны отсутствовать сведения в Реестре недобросовестных поставщиков.

При включении в реестр компании получат возможность разместить на цифровой платформе МСП подробную информацию о своей деятельности:

перечень производимой продукции и оказываемых услуг,

данные о производственных площадках и имеющихся сертификатах,

сайт и другие контактные данные.

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