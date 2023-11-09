Количество занятых в секторе МСП выросло на 9% за 2023 в Красноярском крае

Суммарный прирост занятых в малом и среднем предпринимательстве за текущий год составил практически 43 тыс. человек. Это один из самых высоких результатов по Сибири.

За 2023 Красноярский край прибавил 8,7% в количестве тех, кто занят в секторе малого и среднего предпринимательства. В пересчете это значение равно 42 952 людям — такие цифры приводят в аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Минэкономразвития.

Таким образом, на сентябрь 2023 в Красноярском крае 535 087 предпринимателей, занятых в малом и среднем бизнесе. 150 260 человек функционируют в статусе самозанятых.

Прирост, зафиксированный в Красноярском крае — один из самых ощутимых по СФО. Масштабнее остальных регионов приросла республика Тыва: там увеличение достигло почти трети (29,8%).

В Алтайском крае и республике Алтай этот показатель превысил 9%. В Кемеровской области значение идентично Красноярскому краю (8,7%), а вот самый минимальный прирост в Томской области — 6,8%.

В сентябре 2023 в секторе малого и среднего предпринимательства Сибири было занято 3 093 107 человек.

По данным, приведенным в исследовании FinExpertiza, на сентябрь 2023 в РФ зарегистрировано 30,5 млн человек.

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