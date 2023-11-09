Количество занятых в секторе МСП выросло на 9% за 2023 в Красноярском крае
Суммарный прирост занятых в малом и среднем предпринимательстве за текущий год составил практически 43 тыс. человек. Это один из самых высоких результатов по Сибири.
За 2023 Красноярский край прибавил 8,7% в количестве тех, кто занят в секторе малого и среднего предпринимательства. В пересчете это значение равно 42 952 людям — такие цифры приводят в аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Минэкономразвития.
Таким образом, на сентябрь 2023 в Красноярском крае 535 087 предпринимателей, занятых в малом и среднем бизнесе. 150 260 человек функционируют в статусе самозанятых.
Прирост, зафиксированный в Красноярском крае — один из самых ощутимых по СФО. Масштабнее остальных регионов приросла республика Тыва: там увеличение достигло почти трети (29,8%).
В Алтайском крае и республике Алтай этот показатель превысил 9%. В Кемеровской области значение идентично Красноярскому краю (8,7%), а вот самый минимальный прирост в Томской области — 6,8%.
В сентябре 2023 в секторе малого и среднего предпринимательства Сибири было занято 3 093 107 человек.
По данным, приведенным в исследовании FinExpertiza, на сентябрь 2023 в РФ зарегистрировано 30,5 млн человек.
Читайте далее:
На поддержку малого и среднего бизнеса в Красноярском крае выделят 2 млрд рублей
Правительство региона приняло госпрограмму развития малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности. За три года финансирование составит около 2 млрд рублей.
Красноярский край занимает 29 место в РФ по вовлеченности населения в МСБ
Исследование региональных различий по вовлеченности населения в малый и средний бизнес подготовили эксперты РИА Новости.
136 млн получили красноярские предприниматели с гарантийной поддержкой региона в 2023
В 2022 этот показатель был практически вдвое ниже: тогда объем займов приблизился к 86 млн рублей. Возросло и количество тех, кто воспользовался возможностью таких займов: с 8 до 16 субъектов МСП.
В Красноярском крае стало больше предпринимателей
В течение последнего года в регионе фиксируют рост число субъектов малого и среднего предпринимательства. Такие данные следуют из Единого реестра.
Малый и средний бизнес Красноярского края обогнал «крупняк» по кредитной активности
С начала года темпы кредитования бизнеса в регионе снизились примерно на 2,5 процентных пункта.
В Красноярском крае сейчас действуют 93 меры финансовой господдержки от различных структур — федеральных и муниципальных. «Деловой квартал» разбирался, на что может рассчитывать бизнес в регионе.