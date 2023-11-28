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На дорогах Красноярска установили 277 детекторов транспорта

На дорогах Красноярска установили 277 детекторов транспорта
Иллюстрация: Администрация Красноярска

Они установлены на 49 перекрестках. С их помощью транспортная система будет находить оптимальные режимы работы светофоров для особенно сложных участков дорог

#НОВОСТИ

В текущем году на дорогах краевого центра установили 277 детекторов транспорта. Они являются частью интеллектуальной транспортной системы Красноярска, которую внедряют с 2020 для более эффективного управления дорожным движением.

В полной комплектации система позволит обеспечивать максимальную пропускную способность дорог, управлять пассажирскими и грузовыми перевозками. Работы рассчитаны на 5 этапов.

Датчики фиксируют и передают на серверы системы данные о количестве машин, проезжающих по тому или иному участку, длительности и протяженности заторов. Система анализирует данные и может самостоятельно настраивать режимы работы светофоров так, чтобы облегчить дорожную ситуацию.

Также интеллектуальную систему дополнили 84 контроллера. Такое оборудование встраивается в светофоры и позволяет дистанционно менять режимы их работы. Кроме того, с начала года на городских улицах заработали 17 дополнительных камер видеонаблюдения.

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Автор: Петр Савельев
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