На дороги Красноярского края потратили более 22 млрд рублей

В крае подвели итоги дорожного сезона 2023.

За 2023 на ремонт дорог в Красноярском крае потратили 22,6 млрд рублей. Эти деньги пошли на ремонт 513 км автодорог, из которых 218 км — это трассы регионального значения, 295 км — местного, рассказали в пресс-службе правительства региона.

В самый разгар дорожного сезона мы решили искать дополнительные ресурсы, для того чтобы при благоприятной погоде сделать как можно больше. Несколько раз выделялись средства из краевого бюджета на увеличение объема работ. Важно помнить, что дорога — это не просто часть инфраструктуры. Это важнейший элемент для жителей Красноярского края», — отметил губернатор края Михаил Котюков.

Напомним, что в Красноярске в этом году было отремонтировано более 79 км дорог за 3,2 млрд рублей.

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