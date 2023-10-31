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Компания через суд взыскивает 155 млн за ремонт исторического здания в Красноярске

Компания через суд взыскивает 155 млн за ремонт исторического здания в Красноярске
Иллюстрация: Служба по государственной охране объектов культурного наследия

ООО «Империя здоровья» требует взыскать почти 155 млн рублей, которые она вложила в реставрацию объекта культурного наследия регионального значения на ул. К. Маркса, 96А.

#НОВОСТИ
Соответствующий иск Агентству по управлению государственным имуществом Красноярского края поступил в Арбитражный суд края. 
 
Как следует из заявления, между ООО «Империя здоровья» и ведомством был заключен договор аренды,  по условиям которого компания взяла обязательства отреставрировать здание. Их стоимость составила 154,6 млн рублей. Позднее агентство в одностороннем порядке расторгло договор аренды, так как были обнаружены нарушения во время реставрации. ООО «Империя здоровья» пыталась оспорить это решение в судах разных инстанция, но не смогла. 
 
Теперь компания пытается взыскать понесенные от реставрации убытки. Вопрос о принятии заявления к производству решат в течение 5 рабочих дней.
 
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Автор: Петр Савельев
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