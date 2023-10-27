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Министр спорта сообщил о безопасности здания «Платинум-Арены»

Министр спорта сообщил о безопасности здания «Платинум-Арены»
Иллюстрация: Любовь Сахарова

Сегодня на пресс-конференции, посвященной старту третьего этапа Гран-При по фигурному катанию, журналисты задали вопрос Денису Петровскому, министру спорта о состоянии спортивного сооружения.

#НОВОСТИ
Он сообщил, что дефекты, обнаруженные в ходе экспертизы «Платинум-Арены», не влияют на работоспособность объекта. Сейчас в здании идет инструментальное обследование. Никаких конструктивных изменений эксплуатации объекта нет. На площадке тренируется и играет клуб «Сокол».
 
Ранее DK.RU писал, что прокуратура проверила соблюдение градостроительных норм при эксплуатации спортивного комплекса «Платинум Арена» и нашла нарушения. Ведомство просило вернуть переданный в дар Красноярскому краю спортивный комплекс «Платинум Арена». В середине октября Арбитражный суд завершил предварительное рассмотрение иска прокуратуры Свердловского района и перешел к судебному разбирательству. Следующее заседание пройдет 15 декабря. Ответчиками по делу выступают - агентство по управлению госимуществом края, краевое госучреждение «Региональный центр спортсооружений», минспорта края и АО «Платинум Арена».
 
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Арбитражный суд завершил предварительное рассмотрение иска прокуратуры Свердловского района о передаче «Платинум Арене» из краевой собственности в собственность компании-дарителя.

 
 
 
 
 
Автор: Петр Савельев
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