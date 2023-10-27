Министр спорта сообщил о безопасности здания «Платинум-Арены»

Сегодня на пресс-конференции, посвященной старту третьего этапа Гран-При по фигурному катанию, журналисты задали вопрос Денису Петровскому, министру спорта о состоянии спортивного сооружения.

Он сообщил, что дефекты, обнаруженные в ходе экспертизы «Платинум-Арены», не влияют на работоспособность объекта. Сейчас в здании идет инструментальное обследование. Никаких конструктивных изменений эксплуатации объекта нет. На площадке тренируется и играет клуб «Сокол».

Ранее DK.RU писал , что прокуратура проверила соблюдение градостроительных норм при эксплуатации спортивного комплекса «Платинум Арена» и нашла нарушения. Ведомство просило вернуть переданный в дар Красноярскому краю спортивный комплекс «Платинум Арена». В середине октября Арбитражный суд завершил предварительное рассмотрение иска прокуратуры Свердловского района и перешел к судебному разбирательству. Следующее заседание пройдет 15 декабря. Ответчиками по делу выступают - агентство по управлению госимуществом края, краевое госучреждение «Региональный центр спортсооружений», минспорта края и АО «Платинум Арена».

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В Красноярске суд завершил предварительное рассмотрение иска о «Платинум Арене»

Арбитражный суд завершил предварительное рассмотрение иска прокуратуры Свердловского района о передаче «Платинум Арене» из краевой собственности в собственность компании-дарителя.