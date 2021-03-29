Назначен главный тренер ХК «Сокол» в Красноярске

Павел Десятков получил должность главного тренера хоккейной команды «Сокол». Контракт с подписан до конца сезона 2021/2022.

Также сообщается, то тренером защитников будет красноярский хоккеист Максим Галанов, знакомый болельщикам по выступлениям в НХЛ.

У меня положительный настрой от начала работы в «Соколе». Красноярск — это красивый город, здесь созданы хорошие условия и инфраструктура для того, чтобы добиваться высоких результатов. Моя цель — выполнять поставленные задачи и помогать команде прогрессировать», — сообщил свои намерения Павел Десятков.

Отметим, что ранее в клубе был снят главный тренер и тренерский штаб главной команды. В ближайшее время штаб обещают укомплектовать полностью.

По теме