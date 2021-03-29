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Назначен главный тренер ХК «Сокол» в Красноярске

Павел Десятков получил должность главного тренера ХК «Сокол»
Павел Десятков получил должность главного тренера ХК «Сокол». Иллюстрация: vk.com

Павел Десятков получил должность главного тренера хоккейной команды «Сокол». Контракт с подписан до конца сезона 2021/2022.

#НОВОСТИ

Также сообщается, то тренером защитников будет красноярский хоккеист Максим Галанов, знакомый болельщикам по выступлениям в НХЛ.

У меня положительный настрой от начала работы в «Соколе». Красноярск — это красивый город, здесь созданы хорошие условия и инфраструктура для того, чтобы добиваться высоких результатов. Моя цель — выполнять поставленные задачи и помогать команде прогрессировать», — сообщил свои намерения Павел Десятков.

Отметим, что ранее в клубе был снят главный тренер и тренерский штаб главной команды. В ближайшее время штаб обещают укомплектовать полностью.

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Автор: Петр Савельев
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