Часть акций Красноярского ЭВРЗ выставили на продажу
На продажу выставлены 8% (124 496 шт.) акций АО «Красноярский электровагоноремонтный завод».
Как пишет «КоммерсантЪ-Сибирь», торги пройдут в рамках банкротства владельца ценных бумаг — АО СК «Афина Паллада» (Новосибирск). Аукцион намечен на 13 декабря 2023. Начальная цена продажи 97,1 млн рублей.
По данным «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал АО КрЭВРЗ превышает 1,556 млрд рублей. Выручка в 2022 составила 0,99 млрд рублей, убыток — 289,2 млн рублей.
Справка
КрЭВРЗ — старейшее предприятие края. Оно было создано в конце 19 века. С 1 октября 2003 Красноярский ЭВРЗ вошел в состав ОАО «Российские железные дороги» в качестве филиала, а в январе 2013 — в состав группы компаний «Афина-Паллада». В 2023 на заводе произошла смена руководства и стратегии развития. На сайте предприятия сообщается, что сейчас заключены договоры на оказание услуг по ремонту линейного оборудования с целым рядом российских предприятий. Красноярский ЭВРЗ выполняет заказы для нужд железных дорог Монгольской Народной Республики и Республики Беларусь, ремонт вагонов для Министерства обороны Российской Федерации.
Читайте также:
-
Красноярск креативного человека: рассказываем о проекте комплексной застройки ЭВРЗ
Красноярское архитектурное бюро «А2» разработало проект комплексного освоения территории ЭВРЗ. Это инициатива архитекторов. Хочется, чтобы она стала реальностью.
-
Компания из Ростовской области хочет признать банкротом ЭВРЗ
ООО «ЮК» из Ростовской области обратилась с иском в Арбитражный суд Красноярского края. Она требует признать банкротом «Красноярский электровагоноремонтный завод».
-
«Сибирский океанариум, дендрарий и аквапарк»: Красноярску разработали мастер-план развития
Документ представили на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 400-летия города.