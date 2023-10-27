Часть акций Красноярского ЭВРЗ выставили на продажу

Справка

КрЭВРЗ — старейшее предприятие края. Оно было создано в конце 19 века. С 1 октября 2003 Красноярский ЭВРЗ вошел в состав ОАО «Российские железные дороги» в качестве филиала, а в январе 2013 — в состав группы компаний «Афина-Паллада». В 2023 на заводе произошла смена руководства и стратегии развития. На сайте предприятия сообщается, что сейчас заключены договоры на оказание услуг по ремонту линейного оборудования с целым рядом российских предприятий. Красноярский ЭВРЗ выполняет заказы для нужд железных дорог Монгольской Народной Республики и Республики Беларусь, ремонт вагонов для Министерства обороны Российской Федерации.