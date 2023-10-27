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Часть акций Красноярского ЭВРЗ выставили на продажу

Часть акций Красноярского ЭВРЗ выставили на продажу
Иллюстрация: ЭВРЗ

На продажу выставлены 8% (124 496 шт.) акций АО «Красноярский электровагоноремонтный завод».

#НОВОСТИ
Как пишет «КоммерсантЪ-Сибирь», торги пройдут в рамках банкротства владельца ценных бумаг — АО СК «Афина Паллада» (Новосибирск). Аукцион намечен на 13 декабря 2023. Начальная цена продажи 97,1 млн рублей.
 
По данным «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал АО КрЭВРЗ превышает 1,556 млрд рублей. Выручка в 2022  составила 0,99 млрд рублей, убыток — 289,2 млн рублей. 
 

Справка

 
КрЭВРЗ — старейшее предприятие края. Оно было создано в конце 19 века. С 1 октября 2003 Красноярский ЭВРЗ вошел в состав ОАО «Российские железные дороги» в качестве филиала, а в январе 2013 — в состав группы компаний «Афина-Паллада». В 2023 на заводе произошла смена руководства и стратегии развития. На сайте предприятия сообщается, что сейчас заключены договоры на оказание услуг по ремонту линейного оборудования с целым рядом российских предприятий. Красноярский ЭВРЗ выполняет заказы для нужд железных дорог Монгольской Народной Республики и Республики Беларусь, ремонт вагонов для Министерства обороны Российской Федерации.
 

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Автор: Петр Савельев
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