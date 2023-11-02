В Красноярске за сезон отремонтировали 79 км дорог
В Красноярске подвели итоги дорожно-ремонтного сезона 2023. За этот сезон в порядок привели почти 79 км дорог, это в 2 раза больше, чем в 2022.
Всего за сезон отремонтировали 109 участков дорог, обновили 11 подходов к больницам, сделали 14 заездов к детским садам и школам и привели в порядок 106 проездов к многоквартирным домам, сообщается на сайте мэрии.
Напомним, изначально в 2023 планировали отремонтировать 61 объект. Позднее на ремонт дорог выделили еще 511 млн рублей. Их направили на ремонт ул. 60 лет Октября (от ул. Матросова до ул. Затонской), Северо-Енисейской, Монтажников, Мужества, Линейной, Гусарова и кольца Предмостной площади. В целом на ремонт в 2023 было выделено 3,2 млрд рублей.
По словам руководителя департамента городского хозяйства Юрия Савина, большинство контрактов выполнено. На некоторых объектах работы ещё продолжаются. Так, на ул. 60 лет Октября и Львовской завершается устройство газона. На ул. Линейная и Мужества осталось нанести дорожную разметку.
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