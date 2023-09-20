Стартовал последний этап реконструкции трассы Красноярск – Элита

Дорожники с опережением сроков приступили к реконструкции очередного участка маршрута Красноярск – Элита. Это последний этап ремонта трассы. Всего предстоит реконструировать участок с 3,5 по 6,5 км.

На этом участке дорогу расширят до четырех полос, обустроят переходно-скоростные направления для выезда автомобилей с примыканий в основной поток, появятся разворотные съезды, барьеры, освещение, тротуары и пункт весогабаритного контроля. Параллельно с этим идет ремонт участка с 0,6 по 3,5 км трассы в районе пересечения автодорог Красноярск – Элита и Минино – Бугачево.

Подрядная организация старается идти с опережением графика. Последний этап реконструкции планировалось начать только в следующем году. Более того, работа в районе пересечения с дорогой Минино – Бугачево может завершится уже в этом сезоне – сейчас готовность объекта составляет около 70%», — отметил Андрей Журавлев, руководитель Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю.

Реконструкция трассы состоит из четырех этапов. В настоящее время сданы два участка: вблизи остановки «Озеро-парк» и участок с перекрестком дорог Красноярск – Элита и Еловое – ст. Минино. Вся дорога будет четырехполосной. На объекте установят освещение, сделают водоотвод, тротуары, автобусные остановки и надземный пешеходный переход. Срок завершения работ по контракту — конец 2025.

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