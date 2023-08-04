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В Красноярске пробки на Свердловской уперлись в прокуратуру

В Красноярске пробки на Свердловской уперлись в прокуратуру
Иллюстрация: photoby.ru

Надзорное ведомство требует от мэрии решить проблему регулярных пробок на улице Свердловская. В администрацию Красноярска внесено представление

#НОВОСТИ

Прокуратура края потребовала от мэрии решить проблему постоянных заторов на улице Свердловская.

Проверка надзорного ведомства показала, что пропускная способность дороги на Свердловской недостаточна. Интенсивность потока здесь составляет от 759 до 1150 единиц, в час-пик это 8 баллов.

В прокуратуре отмечают, что администрация дорожную обстановку не корректирует, вопросы расширения дорог и выделения для этого финансирования, в том числе путем включения в нацпроект, не прорабатывает.

Также не рассматриваются возможные варианты изменения времени сигналов светофора на отдельных участках дороги как для пешеходов, так и для транспорта.

Прокуратура внесла представление в городскую администрацию для устранения дорожных нарушений. В случае бездействия местных властей ведомство будет добиваться судебного понуждения.

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Автор: Петр Савельев
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