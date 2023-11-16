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Бизнес добавит остановкам Красноярска тепла и ума

Эскиз новой остановки
Эскиз новой остановки. Иллюстрация: admkrsk.ru

До конца года в городе установят десять новых остановочных пунктов с теплыми павильонами и, приобретенных при помощи бизнесменов.

#НОВОСТИ

В Красноярске начнут установку новых «умных» остановок для пассажиров общественного транспорта, рассказали в пресс-службе мэрии.

Они будут выполнены из стекла и оборудованы информационными табло для отслеживания автобусов и троллейбусов, транспорта, системой видеонаблюдения, кнопкой вызова оперативных служб, вай-фай и USB-портами для зарядки гаджетов. Помимо это в них будут обустроены теплые павильоны, где можно будет укрыться от холода в ожидании транспорта.

Приобрести такие остановки для красноярцев помогла компания «Норникель», которая устанавливает их в Норильске, где они успешно используются.

В Красноярске до конца года будет установлено 10 таких остановочных пунктов. Появятся они на пересечении наибольших пассажиропотоков городского транспорта в Центральном и Кировском районе, а также микрорайоне Солнечный.

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Наработки в этой области впоследствии будут масштабированы на весь город и не только.

Автор: Петр Савельев
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