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Большинству красноярцев не хватает дней больничного для восстановления после болезней

Большинству красноярцев не хватает дней больничного для восстановления после болезней
Иллюстрация: freepik.com / ADS

Об этом заявили 60% сотрудников красноярских компаний. Каждый десятый хочет неделю отдыха после закрытия больничного для адаптации и полного выздоровления.

#НОВОСТИ

Большинство работающих красноярцев рассказали, что не успевают полноценно оправиться после заболевания из-за тревоги за выполнение задач коллегами. По данным опроса Группы Ренессанс страхование и исследовательского центра Зарплаты. ру, чаще всего время на адаптацию требуется после COVID-19 (85%), пневмонии (80%) и гриппа (45%).

В 2023 каждый второй житель Красноярска отмечает, что в этом году пришлось переболеть «на ногах». Чаще остальных об этом говорят менеджеры по продажам (67%), сотрудники сферы образования (56%) и юристы (25%).

Для полного восстановления 95% респондентам требуются дополнительные дни отдыха. Из них 50% достаточно двух-трех дней. Еще 30% хватит трех-пяти дней, а 10% требуется неделя после больничного, чтобы войти в рабочий ритм.

В этом году мы отмечаем рост по обращений работодателей по возможности отслеживания физического и ментального здоровья сотрудников на 11% с января 2023. Сейчас многие компании нацелены на превентивную работу с болезнями и для этого приобретают своим сотрудникам программы для психологической помощи: очные и дистанционные консультации с психологом (43%), горячая линия психологической поддержки (25%), лекции и вебинары по вопросам ментального здоровья (18%)», — дополняет Юлия Галаничева, управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование».

Главные причины для увеличения больничного — трудности с выполнением того же объема задач сразу после выхода с больничного (75%), сложности с концентрацией (30%) и желание перевести дух и отдохнуть от ускоренного темпа работы (20%). Еще 15% хотят побыть вдали от коллег как можно дольше, а 5% считают, что не в состоянии ходить в офис из-за сильной усталости.

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31% жителей Красноярска не оформляют больничные, чтобы не потерять часть доходов. Большинство продолжают работу во время болезни, но в дистанционном формате.

Жителю Красноярского края нужно работать 9 лет ради накопления 1 млн рублей

РИА Новости составили рейтинг российских регионов по способности населения накопить миллион. Красноярский край в нем занял 14 место.

В Красноярском крае лишь пятая часть жителей зарабатывает более 100 тыс. рублей

По доле работающего населения с такими зарплатами регион лидирует в СФО, но по России занимает лишь 12 место.

Автор: Петр Савельев
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