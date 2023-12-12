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Экспорт красноярской древесины потерял 16%

Экспорт красноярской древесины потерял 16%
Иллюстрация: freepik.com

Объемы зарубежных поставок год к году снизились, а месяц к месяцу остались примерно на том же уровне.

#НОВОСТИ

За 11 месяцев 2023 из Красноярского края на экспорт было отправлено 4 млн кубометров лесопродукции, что на 16,6% больше, чем за аналогичный срок в 2022, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Основной объем пришелся пиломатериалы, которых было отгружено 3,9 млн кубометров. Основной экспортер: Китай (3,1 млн «кубов» пиломатериалов и 1213 тыс. «кубов» кругляка).

Примечательно, что за ноябрь лесной экспорт Красноярского края в абсолютном выражении прибавил примерно 0,4 млн кубометров, а в октябре эта цифра была на уровне 0,38 млн «кубов».

В целом же из региона было вывезено 5,8 млн кубометров пиломатериалов и круглого леса.

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В целом же объемы отгрузок зерновых и масличных из региона увеличились чуть меньше чем на треть.

АПК-качели: Крестьяне просят баланса

В последние годы сельское хозяйство края чувствовало себя довольно хорошо. Но 2023 несколько пошатнул ситуацию. О том, что происходит в отрасли «Деловой квартал» поговорил с экспертами.

 

Автор: Петр Савельев
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