Экспорт красноярской древесины потерял 16%

Объемы зарубежных поставок год к году снизились, а месяц к месяцу остались примерно на том же уровне.

За 11 месяцев 2023 из Красноярского края на экспорт было отправлено 4 млн кубометров лесопродукции, что на 16,6% больше, чем за аналогичный срок в 2022, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Основной объем пришелся пиломатериалы, которых было отгружено 3,9 млн кубометров. Основной экспортер: Китай (3,1 млн «кубов» пиломатериалов и 1213 тыс. «кубов» кругляка).

Примечательно, что за ноябрь лесной экспорт Красноярского края в абсолютном выражении прибавил примерно 0,4 млн кубометров, а в октябре эта цифра была на уровне 0,38 млн «кубов».

В целом же из региона было вывезено 5,8 млн кубометров пиломатериалов и круглого леса.

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В целом же объемы отгрузок зерновых и масличных из региона увеличились чуть меньше чем на треть.

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