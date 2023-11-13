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Экспорт зерна из Красноярского края вырос почти втрое

Экспорт зерна из Красноярского края вырос почти втрое
Автор фото: aleksandarlittlewolf. Иллюстрация: freepik.com

В целом же объемы отгрузок зерновых и масличных из региона увеличились чуть меньше чем на треть.

#НОВОСТИ

С начала 2023 из Красноярского края за рубеж было отправлено 326 тыс. тонн т зерна, продуктов его переработки и масличных культур. Это в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной объем экспорта приходится на рапс — 156 тыс. тонн, пшеницу — 76,7 тыс. тонн, овес — 32,9 тыс. тонн, рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

Основной закупщик красноярского рапса — Белорусь. На ее долю пришлось 95,6 тыс. тонн семян этой культуры. А вот по зерну лидирует Китай — 66 тыс. тонн. Также Поднебесная закупила в крае 55,2 тыс. т рапса, 6,7 тыс. т семян льна и 3,6 тыс. т гороха. Помимо этого зерно и масличные из Красноярского края в Казахстан (40,1 тыс. тонн зерна и 5,2 тыс. тонн рапса), Киргизию (14,3 тыс. тонн зерна), Монголию (20,5 тыс. тонн зерна и 0,1 тыс. тонн гороха) и Литву (0,1 тыс. тонн зерна).

Менее радикально — на 17% — увеличились отгрузки из края в другие регионы РФ. В итоге на этих направлениях объем поставок составил 1,4 млн тонн.

В целом же из края было огружено более 1,7 млн тонн зерна, продуктов его переработки, масличных культур и гороха (+31% год к году).

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Автор: Петр Савельев
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