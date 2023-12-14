В Зеленогорске избрали нового главу

Главой ЗАТО Зеленогорск избран Вадим Терентьев. Такое решение приняли сегодня депутаты городского совета на внеочередной сессии. Его поддержали большинством голосов.

Еще одним кандидатом на этот пост был Александр Маковоз, руководитель автотранспортного предприятия.

Последние 5 лет главой ЗАТО Зеленогорск являлся Михаил Сперанский. Он сообщил, что переходит работать в команду губернатора Красноярского края «на важное и ответственное направление».

Справка Вадиму Терентьеву 49 лет. Он окончил Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева. 2014...2018 был депутатом городского совета ЗАТО Зеленогорска. В 2018 его избрали председателем совета депутатов.

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Главой ЗАТО Зеленогорск выбран Михаил Сперанский. Его кандидатуру поддержало большинство в Совете депутатов ЗАТО г. Зеленогорска.