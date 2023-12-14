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В Зеленогорске избрали нового главу

В Зеленогорске избрали нового главу
Иллюстрация: соцсети Вадима Терентьева

Главой ЗАТО Зеленогорск избран Вадим Терентьев. Такое решение приняли сегодня депутаты городского совета на внеочередной сессии. Его поддержали большинством голосов.

#НОВОСТИ
Еще одним кандидатом на этот пост был Александр Маковоз, руководитель автотранспортного предприятия.
 
Последние 5 лет главой ЗАТО Зеленогорск являлся Михаил Сперанский. Он сообщил, что переходит работать в команду губернатора Красноярского края «на важное и ответственное направление». 

Справка

 
Вадиму Терентьеву 49 лет. Он окончил Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева. 2014...2018 был депутатом городского совета ЗАТО Зеленогорска. В 2018 его избрали председателем совета депутатов.
 
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Главой ЗАТО Зеленогорск выбран Михаил Сперанский. Его кандидатуру поддержало большинство в Совете депутатов ЗАТО г. Зеленогорска.

Автор: Петр Савельев
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