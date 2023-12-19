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Самолет Плюс отказался от наружки благодаря технологиям анализа Big Data билайн бизнес

Самолет Плюс отказался от наружки благодаря технологиям анализа Big Data билайн бизнес
Иллюстрация: Freepik.com

Традиционные билборды, ориентированные на транзитный трафик автомобилистов, оказалась неэффективными. Благодаря смене формата индекс лояльности франчайзи-партнеров Самолет Плюc вырос на четверть.

#БИЗНЕС

Вместо этого компания протестировала размещение рекламы в сетевых магазинах, в частности, «Пятерочка»«Перекресток»«Дикси» и других, на мониторах сети медиаэкранов digital indoor, предусматривающей размещение рекламы в помещениях магазинов, торговых центров и т.д. Это позволило увеличить охват целевой аудитории в радиусе пешей доступности от офисов Самолет Плюc.

Рекламные видео демонстрируются в сети digital indoor билайн бизнес с учетом анализа агрегированных геоаналитических данных, но только в конкретных магазинах, которые находятся близко к офисам Самолет Плюс и популярны у ЦА. Время для показа роликов подобрано на основе данных о том, в какие часы целевая аудитория заходит в эти торговые точки, а анализ информации осуществляется только в отношении пользователей, предоставивших согласие на обработку данных. При этом в каждом конкретном магазине транслируется креатив с одним адресом — ближайшего офиса.

Реклама не только повысила осведомленность аудитории о присутствии бизнеса в регионах, но и увеличила индекс лояльности франчайзи на 20-25%, ранее NPS —- индекс лояльности, составлял 45-65%. Партнеры отметили повышение заметноти рекламной кампании и рост обращений в офисы, которых больше 1000 в стране, — рассказывает Марита Клиньшанс, руководитель отдела офлайн медиапродвижения компании Самолет Плюс.

Компания Самолет Плюc, оценив эффективность и тренд использования больших данных в таргетировании рекламы, намерена включать в большинство своих B2C рекламных кампаний распространение digital indoor.

Современные технологии анализа больших данных операторов связи, с помощью которых можно запустить рекламу с высокой конверсией, позволяют еще ближе свести рекламное объявление с человеком, которому оно будет кстати. Выигрывает и рекламодатель, и аудитория, которая реже видит неактуальную рекламу, —  комментирует Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна.

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: www.beeline.ru erid: LjN8KBRa1

Автор: Александр Вознесенский
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