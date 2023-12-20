Россыпь проблем: старатели в Красноярском крае продолжают наносить ущерб экологии

Контролирующие органы выявляют в работе золотодобывающих компаний грубые нарушения. Нарушители платят многомиллионные штрафы, но проблем в отрасли не становится меньше

Судебные приставы Красноярского края взыскали с золотодобывающего предприятия 2,3 млн рублей ущерба. Предприятие работало в Северо-Енисейском районе, на реке Чингасан. Его название в ведомстве не оглашают. Контролирующие структуры провели проверку и установили сброс загрязненных сточных вод: в пяти точках были зафиксированы превышения меди и взвешенных веществ.

Организация отказалась возмещать причиненный экосистеме ущерб, судебные приставы арестовали банковские счета организации и взыскали 7% исполнительного сбора от суммы долга. Только после этого нарушитель оплатил 2,3 млн рублей.

Несмотря на крупные штрафы, лишение лицензий и возбуждение уголовных дел, нарушений в отрасли не становится меньше. Отходы золотодобычи загрязняют реки и леса, в грунте и воде обнаруживают опаснейшие химические соединения, которые используются при рудной добыче золота.

Так, несколько дней назад прокуратура выявила новые нарушения в работе золотодобывающего предприятия «Среднеманское» в Партизанском районе. ООО «Среднеманское» работает на реке Мина, стоки после промывочных работ золотодобытчик сбрасывает в реку без очистки.

Специалисты отобрали пробы для расчета причиненного ущерба. Это уже не первое нарушение предприятия на данном участке россыпного золота. По требованию прокуратуры на организацию накладывались штрафы и административное приостановление деятельности. Сейчас решается вопрос о лишении компании лицензии.

Более 4,5 млн рублей заплатит ООО «Сисим» за загрязнение рек Кан и Тукша в Саянском районе края. Во время проверки было установлено, что предприятие сбрасывает стоки из отстойника без очистки, согласование Росрыболовства на добычу золота не получено. Анализ проб показал – количество допустимых концентраций по взвешенным веществам превышено в 39 раз.

Порой халатное отношение к организации процесса золотодобыче ставит под угрозу жизни людей. Пожалуй, самым громким случаем стала трагедия в Курагинском районе края: 19 октября 2019 на реке Сейба произошел прорыв каскада из 6 самовольно возведенных технологических дамб.

В результате выброса нескольких сотен тысяч тонн воды вахтовый поселок золотодобывающей артели «Сисим» оказался под огромной волной и полностью разрушился, общежитие старателей буквально разорвало на части. Погибли 17 человек, трое пропали без вести.

Гендиректор артели и двое его подчиненных сегодня на скамье подсудимых, гособвинитель настаивает на лишении виновных свободы от 4 до 4,5 лет.

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