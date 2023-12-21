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Морскому терминалу на севере Красноярского края построили грузовой причал

Морскому терминалу на севере Красноярского края построили грузовой причал
Иллюстрация: syradasay.com

Проект реализуется в рамках освоения Сырадасайского угольного месторождения.

#НОВОСТИ

На терминале «Енисей» морского порта Диксон (Красноярский край) достроили причальную стенку первой очереди грузового причала. Об этом сообщили в компании «Северная звезда» (входит в группу «Русская Энергия»), которая и реализует проект.

Терминал «Енисей» строится в рамках освоения Сырадасайского угольного месторождения. В него будет входить грузовой причал, судопогрузочная машина, береговые объекты и соединительная дамба, по которой пройдет конвейерная линия.

Сегодня мы можем говорить о завершении одного из этапов создания портовой инфраструктуры, следующий — запуск судопогрузочной машины, сейчас идут сборка и монтаж технологического оборудования. Мы планируем осуществлять погрузку продукции с ее помощью уже летом следующего года», — рассказал врио генерального директора «Северной звезды» Игорь Ритиков.

Напомним, что проект по освоению Сырадасайского месторождения реализуется в 110 км юго-восточнее поселка Диксон. Ресурсная база месторождения оцениваются в более чем 5 млрд тонн. К настоящему моменту в рамках проекта построен вахтовый поселок, завершен первый технологический этап строительства автодороги протяженностью 56 километров от морского порта до угольного разреза. Инвестиционная емкость проекта составляет порядка 45 млрд рублей.

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Запустить предприятие планируется уже в следующем году.

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Первый корпус комплекса планируют сдать через год.

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Соответствующие документы должны быть готовы уже в следующем году.

Автор: Петр Савельев
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