Новый ГОК в Северо-Енисейском районе прошел Главгосэкспертизу

Запустить предприятие планируется уже в следующем году.

Проект строительства горно-обогатительного комбината на месторождении «Высокое» (Красноярский край, Северо-Енисейский район) получил положительное заключение Главгосэкспертизы, сообщает Корпорация развития Енисейской Сибири, в комплексную инвестпрограмму которой входит предприятие.

Проектная мощность нового ГОКа составит 4 млн тонн руды в год, что позволит производить порядка 4 тонн золота. Реализует проект золотодобывающая компания «Соврудник».

Карьер, на котором будет вестись добыча для нужд ГОКа, запущен в эксплуатацию в этом году. Строительство и пусконаладку его (ГОКа) золотоизвлекательной фабрики планируется завершить в первом полугодии 2024.

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