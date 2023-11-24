Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 24.11
88,12
96,22
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На месторождении «Высокое» в Красноярском крае возводят горно-обогатительный комбинат

На месторождении «Высокое» в Красноярском крае возводят горно-обогатительный комбинат
Иллюстрация: sovrudnik.ru

Застройщиком выступает компания «Соврудник». Производственная мощность предприятия составляет 4 млн тонн руды в год. Проектная документация получила положительное заключение Главгосэкспертизы России

#НОВОСТИ

В Красноярском крае возводят горно-обогатительный комбинат (ГОК) на месторождении «Высокое». Застройщик – ООО «Соврудник». Производственная мощность предприятия составляет 4 млн тонн руды в год.

ГОК строится в 70 км от поселка Северо-Енисейский и в 520 км от Красноярска. Проектная документация получила положительное заключение Главгосэкспертизы России.

По проекту на площадке ГОКа оборудуют хвостохранилище. Это специальное сооружение для приема и хранения отходов, образующихся в процессе добычи и переработки полезных ископаемых. Его огородят дамбой. Предусмотрена площадка для размещения отходов и очистные сооружения», – рассказал главный специалист отдела локальных экспертиз по объектам производственного назначения Службы ГЭП по объектам производственного назначения Главгосэкспертизы России Руслан Цивенко.

После завершения строительства технологические линии выйдут на проектные показатели производительности, и золотоизвлекательная фабрика на базе месторождений Эльдорадинского рудного узла войдет в полный цикл работы.

Читайте также:

Спрос на инвестиционное золото вырос в 15 раз в Красноярском крае

Максимальный капитал, вложенный в золотые слитки осенью 2023, составил 18 млн рублей. Самыми популярными стали слитки массой 5 и 10 граммов.

В Красноярске построят солнечную сетевую электростанцию

Компания «РСК сети» получила положительное заключение на строительство первой в Красноярске солнечной сетевой электростанции. Ее мощность составит более 1 МВт.

Андрей Шевелев: «Пора пробудить уснувшую недвижимость»

Андрей Шевелев — серийный предприниматель, который всегда ищет в бизнесе, помимо возможности масштабирования и маржинальности, сверхцель.

В Красноярском крае строят транспортно-логистическое кольцо

Цель инвестпроекта — соединить ключевые транспортно-логистические точки региона сетью авто- и железных дорог.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Близ Красноярска начали строить логистический парк на 600 тыс. «квадратов»Близ Красноярска начали строить логистический парк на 600 тыс. «квадратов»
  • Компании Романа Гольдмана допустили технический дефолт по облигациямКомпании Романа Гольдмана допустили технический дефолт по облигациям
  • Красноярский аэропорт представили на международном форумеКрасноярский аэропорт представили на международном форуме
  • В мэрии Красноярска создают новое управлениеВ мэрии Красноярска создают новое управление
  • Инфляция в Красноярском крае прибавила по всем направлениямИнфляция в Красноярском крае прибавила по всем направлениям
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.