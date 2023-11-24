На месторождении «Высокое» в Красноярском крае возводят горно-обогатительный комбинат

Застройщиком выступает компания «Соврудник». Производственная мощность предприятия составляет 4 млн тонн руды в год. Проектная документация получила положительное заключение Главгосэкспертизы России

В Красноярском крае возводят горно-обогатительный комбинат (ГОК) на месторождении «Высокое». Застройщик – ООО «Соврудник». Производственная мощность предприятия составляет 4 млн тонн руды в год.

ГОК строится в 70 км от поселка Северо-Енисейский и в 520 км от Красноярска. Проектная документация получила положительное заключение Главгосэкспертизы России.

По проекту на площадке ГОКа оборудуют хвостохранилище. Это специальное сооружение для приема и хранения отходов, образующихся в процессе добычи и переработки полезных ископаемых. Его огородят дамбой. Предусмотрена площадка для размещения отходов и очистные сооружения», – рассказал главный специалист отдела локальных экспертиз по объектам производственного назначения Службы ГЭП по объектам производственного назначения Главгосэкспертизы России Руслан Цивенко.

После завершения строительства технологические линии выйдут на проектные показатели производительности, и золотоизвлекательная фабрика на базе месторождений Эльдорадинского рудного узла войдет в полный цикл работы.

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