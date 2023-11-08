В Красноярске построят солнечную сетевую электростанцию
Компания «РСК сети» получила положительное заключение на строительство первой в Красноярске солнечной сетевой электростанции. Ее мощность составит более 1 МВт.
Объект возведут в районе Песчанки за счет компании на площади в 25 тыс. кв. м. Инвестиции в проект не раскрываются. Земельный участок находится в собственности «РСК сети». Согласно проекту, там разместят солнечные панели, блочную инверторную подстанцию постоянного тока и другое оборудование для передачи электроэнергии в магистральную сеть.
Строительство «зелёной» электростанции реализуется в рамках программы по развитию сети зарядных станций для электромобилей, которая существует в Красноярске с 2019 года. Основная вырабатываемая мощность будет обеспечивать быстрые и медленные станции зарядки для электромобилей экологически чистой энергией, — пояснили в «РСК сети».
Компания находится в стадии получения разрешения на строительство. Реализовать проект планируют в 2025.
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