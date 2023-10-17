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«Россети Сибирь» установят зарядки для электробусов в Красноярске

«Россети Сибирь» установят зарядки для электробусов в Красноярске
Иллюстрация: пресс-служба ГУП «Мосгортранс»

Компания «Россети Сибирь» стала победителем торгов на поставку зарядных станций для электробусов в Красноярске. Об этом сообщили в самой компании.

#НОВОСТИ
До конца года компания совместно с городскими властями установят две быстрые станции для зарядки 11 новых электробусов. Стоимость контракта составила почти 46 млн рублей. А до конца января парк городского пассажирского транспорта пополнят 20 электробусов и будет установлено пять электрозарядок. 
 
Электробусы будут заряжать в специализированном депо на Телевизирной и на конечных  остановках маршрутов. Мощность одной ЭЗС – 300 кВт, среднее время зарядки составит 25-40 минут. Все зарядные станции смогут работать в зимних суровых условиях и в жару — от -40 до +40. 
 
 
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Автор: Петр Савельев
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