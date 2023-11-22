В Красноярском крае планируют построить новую золотоизвлекательную фабрику

О планах сообщила золотодобывающая компания «Соврудник». Золотоизвлекательная фабрика появится на базе месторождений Эльдорадинского рудного узла, расположенного в Северо-Енисейском районе.

Инвестиции в проект оцениваются в 13 млрд рублей, будет создано 1500 новых рабочих мест. Сопровождением инвестиционного проекта занимается Корпорация развития Енисейской Сибири. Первая очередь должна быть готова до 2026. В 2028 году выйдут на полную производственную мощность. На золотоизвлекательной фабрике «Эльдорадо» будут добывать и перерабатывать 4 млн т руды в год.

Необходимость строительства золотоизвлекательной фабрики непосредственно у месторождений Эльдорадинского рудного узла обусловлена значительным увеличением объемов добываемой здесь руды – с 1,5 до 4 млн т в год», — пояснили в Корпорации развития Енисейской Сибири.