В Красноярском крае планируют построить новую золотоизвлекательную фабрику
О планах сообщила золотодобывающая компания «Соврудник». Золотоизвлекательная фабрика появится на базе месторождений Эльдорадинского рудного узла, расположенного в Северо-Енисейском районе.
Инвестиции в проект оцениваются в 13 млрд рублей, будет создано 1500 новых рабочих мест. Сопровождением инвестиционного проекта занимается Корпорация развития Енисейской Сибири. Первая очередь должна быть готова до 2026. В 2028 году выйдут на полную производственную мощность. На золотоизвлекательной фабрике «Эльдорадо» будут добывать и перерабатывать 4 млн т руды в год.
Необходимость строительства золотоизвлекательной фабрики непосредственно у месторождений Эльдорадинского рудного узла обусловлена значительным увеличением объемов добываемой здесь руды – с 1,5 до 4 млн т в год», — пояснили в Корпорации развития Енисейской Сибири.
Справка
Компания «Соврудник» (входит в группу компаний «Южуралзолото») – золотодобывающее предприятие, зарегистрированное на территории Красноярского края. Занимается полным комплексом работ по поиску и разведке золоторудных месторождений, капитальному строительству, добыче и переработке золотосодержащих руд, производству золота. Занимает 2 место по объемам золотодобычи в Красноярском крае. Реализует масштабный инвестиционный проект по строительству горно-обогатительного комбината на месторождении «Высокое».
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