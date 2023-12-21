В Красноярском крае в 2026 построят завод по переработке рапса
Завод по переработке рапса появится в Назарове. Инвестор проекта — ГК «Легендагро». В строительство вложат 8,5 млрд рублей.
Сейчас идет проектирование, заключен контракт на поставку оборудования, в мае 2024 года планируем начать строительство. Срок реализации проекта - 2026 год, — рассказал ТАСС Дмитрий Савенков, генеральный директор группы компаний «Легендагро».
Предприятие сможет перерабатывать 450 тыс. тонн рапса в год. Там будут производить рапсовое масло и рапсовый шрот. Рапсовое масло будут экспортировать, а шрот продавать на российском рынке и отправлять в другие страны. По словам Дмитрия Савенкова, предприятие рассчитывает на меры господдержки как экспортер переработанной продукции. Строительство завода входит в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь».
Справка
ГК «Легендагро» — сельскохозяйственная инвестиционная платформа для России, созданная совместно китайскими стратегическими инвесторами Beidahuang Group, Lenovo Joyvio Group и Zhiheng Group. Компания работает с 2018. В состав группы компаний входят растениеводческая, торговая и две логистических компаний, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции и перевалочная компания «Порт Легендагро». Основные направления развития компания — растениеводство (выращивание риса, сои и кукурузы), торговые операции, логистика, транспортировка зерновых и масличных, переработка масличных, строительство элеваторов и морских и железнодорожных терминалов.
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