В Красноярском крае в 2026 построят завод по переработке рапса

Завод по переработке рапса появится в Назарове. Инвестор проекта — ГК «Легендагро». В строительство вложат 8,5 млрд рублей.

Сейчас идет проектирование, заключен контракт на поставку оборудования, в мае 2024 года планируем начать строительство. Срок реализации проекта - 2026 год, — рассказал ТАСС Дмитрий Савенков, генеральный директор группы компаний «Легендагро».

Предприятие сможет перерабатывать 450 тыс. тонн рапса в год. Там будут производить рапсовое масло и рапсовый шрот. Рапсовое масло будут экспортировать, а шрот продавать на российском рынке и отправлять в другие страны. По словам Дмитрия Савенкова, предприятие рассчитывает на меры господдержки как экспортер переработанной продукции. Строительство завода входит в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь».