Владимир Часовитин: «Серная программа — это важный шаг в сохранении природы»

Глава Минэкологии Красноярского края ознакомился с реализацией природоохранных мероприятий в Норильском промрайоне.

Серная программа, реализованная на Надеждинском металлургическом заводе, является важным шагом в сохранении природы. Об этом заявил во время своего визита в Норильск министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.

Пять лет назад, когда мы говорили об этом проекте, я не верил в его реальность. Но то, что я увидел сегодня, меня поразило: за 3,5 года здесь построено фактически новое производство. Теперь я верю, что у Норильска большое будущее, в том числе и экологическое», — сказал чиновник.

Напомним, что Серную программу в Норильском промрайоне реализует компания «Норникель». Ее запуск на НМЗ — это лишь первый этап. Уже в следующем году он даст снижение выбросов диоксида серы на 20%, а в 2025 — на 45%.

Помимо площадки Серной программы на Надежде, министру показали первую в Красноярском крае арктическую автогазозаправочную станцию «Норильсктрансгаза», ознакомили с работой операционного центра Заполярного филиала «Норникеля», включая «Ситуационный центр логистики» и «Центр мониторинга зданий и сооружений».

Финалом визита стала встреча Часовитина с руководителем Норильского дивизиона «Норникеля» Николаем Уткиным. Во время нее министр подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества и совместной работы над реализацией экологических проектов, а также выразил готовность содействовать их развитию в регионе.

Мы должны идти к одному результату — улучшить экологическую ситуацию в Норильском промышленном районе. И, думаю, нам это удастся», — резюмировал глава краевого Минэкологии.

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