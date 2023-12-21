Сельхозпроизводителям Красноярского края выделят 318 млн рублей до конца года

Краевым аграриям возместят часть затрат на производство и сбыт 318,5 тыс. тонн пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, собранных в 2022 и 2023

Из федерального и краевого бюджетов 318,5 млн рублей получат 102 сельхозорганизации, включая фермеров. Субсидии рассчитываются таким образом: по средней ставке 1 тысяча рублей за тонну сельхозпродукции.

В бункерном весе региональные аграрии в 2023 собрали 2,7 млн тонн зерна. Из этого объема 1,5 млн тонн пойдет на внутренний рынок региона, остальное – на продажу по стране и за рубеж.

Как заявил министр сельского хозяйства края Илья Васильев, в мае-июне 2023 сельхозпроизводителям региона возместили в сумме более 440 млн рублей затрат на производство и реализацию зерновых урожая 2022.

По информации регионального управления Россельхознадзора, с 3 сентября 2023 из края в 22 региона страны и на экспорт было отправлено 290,5 тыс. тонн пшеницы, ячменя, овса и ржи нового урожая. Это на 100 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату в 2022.

С 11 декабря 2023 сельхозпроизводители края реализовали в интервенционный фонд 19 тыс. тонн пшеницы третьего класса.

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