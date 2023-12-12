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Красноярский край перекрыл собственные потребности в зерне в два раза

Красноярский край перекрыл собственные потребности в зерне в два раза
Автор фото: aleksandarlittlewolf. Иллюстрация: freepik.com

По яйцам и молоку регион не вышел на показатель самообеспеченности.

#НОВОСТИ

По итогу уборочной компании в Красноярском крае заготовлено более 2,7 млн тонн зерновых и зернобобовых, что составляет 206,9% от потребности региона, рассказали в региональном «Центре Агроаналитики» Минсельхоза РФ.

Также аграрии намолотили 455,6 тыс. тонн ярового рапса. Это снова (пятый год подряд) лучший результат в России.

По картофелю показатели года оказались выше, чем в прошлом на 12,8% и составили 128,8 тыс. тонн. Это 101,6% от потребности края.

А вот по молоку и яйцам край пока не может выйти на самообеспеченность. Так, молока по итогу года планируется надоить 465,5 тыс. тонн, составляет 85,5% от необходимого, а яиц произвести порядка 811,7 млн штук (99,1% от необходимого).

В целом по году объем производства сельхозпродукции в Красноярском крае прогнозируется на уровне 116 млрд рублей.

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В целом же объемы отгрузок зерновых и масличных из региона увеличились чуть меньше чем на треть.

Автор: Петр Савельев
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