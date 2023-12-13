11 сельхозкооперативов в Красноярском крае получили 53,2 млн рублей
В региональном Минсельхозе подвели итоги очередного отбора сельхозпредприятий, которые получат господдержку в виде возмещения до 50% затрат за 2023. На эти цели выделено 5,3 млн рублей.
Так, СХОППК «Клевер» Каратузского района компенсируют часть затрат на покупку грузового автомобиля, ССПК «Новая Авда» Уярского района и ССПК «Гавань» Идринского района — на приобретение рулонных пресс-подборщиков. А СКПК «Зерно» Сухобузимского района получит средства на возмещение затрат на покупку агрегата предварительной подготовки зерна. СКПК «Есаульский» и СКПК «Дары Берёзовки» Берёзовского района получили субсидии за покупку у пайщиков овощей и картофеля, а СПССПК «Линум» Сухобузимского района компенсируют часть средств на обустройство подъемника сыпучих грузов.
В этом году прошло несколько отборов по направлению, 11 кооперативам возместили в сумме 53,2 млн рублей. В основном деньги пошли на приобретение и внесение в неделимый фонд кооперативов сельхозтехники и оборудования, также на закупку у пайщиков сельхозпродукции», — рассказал Илья Васильев, министр сельского хозяйства Красноярского края.
Господдержка предусмотрена для кооперативов из малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и работающих в сельской местности, объединяющих не менее 5 владельцев личных подсобных хозяйств или 3 фермерских.
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