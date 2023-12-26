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Сельхозкооперативы Красноярского края получили на технику и оборудование более 126 млн

Сельхозкооперативы Красноярского края получили на технику и оборудование более 126 млн
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Сельскохозяйственным потребкооперативам края возместили из бюджета региона 126,2 млн рублей на покупку тракторов, тракторных прицепов, электропогрузчиков, рефрижераторов и холодильного оборудования.

#НОВОСТИ
Средства господдержки выделили 12 кооперативам, среди них — «Ангара» (Кежемский район), «Клевер» (Каратузский район), «Победа» и «Шушенский центр селекции и семеноводства картофеля и овощей» (Шушенский район), «Гавань» (Идринский район), «Тесь» (Минусинский район), «Вегас» (Минусинск), «Удача» (Саянский район), «Флагман» (Абанский район), «Дары Берёзовки» и «Есаульский» (Берёзовский район), «ВелесАгро» (Новосёловский район).
 
Это новый вид поддержки сельхозпроизводителей. По условиям программы кооперативам возмещают затраты на покупку техники, спецтранспорта и оборудования, в том числе для утилизации биологических отходов, модульных убойных пунктов и их оснащение. 
В следующем году на субсидии кооперативам предусмотрено 90 млн рублей. Принимать заявки специалисты Минсельхоза края будут по графику в течение года. План сейчас формируется», — уточнил Илья Васильев, министр сельского хозяйства Красноярского края.
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Автор: Петр Савельев
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