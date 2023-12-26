Сельхозкооперативы Красноярского края получили на технику и оборудование более 126 млн
Сельскохозяйственным потребкооперативам края возместили из бюджета региона 126,2 млн рублей на покупку тракторов, тракторных прицепов, электропогрузчиков, рефрижераторов и холодильного оборудования.
В следующем году на субсидии кооперативам предусмотрено 90 млн рублей. Принимать заявки специалисты Минсельхоза края будут по графику в течение года. План сейчас формируется», — уточнил Илья Васильев, министр сельского хозяйства Красноярского края.
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