Еще 8 проектов в АПК Красноярского края получили господдержку

Средства в размере 196,8 млн рублей можно направить на реализацию инвестиционных программ по приоритетным направлениям развития отрасли.

Были выбраны проекты в молочном животноводстве, производстве зерновых, масличных, а также овощей и картофеля.

Инвестпрограммы реализуются в Канском, Саянском, Идринском, Минусинском, Балахтинском, Назаровском районах и в Красноярске. Средства господдержки можно направить на возведение телятников, животноводческих помещений, покупку племенных коров, сельхозтехники (тракторов, зерноуборочных комбайнов, посевных комплексов), оборудования и грузовых автомобилей.

Осенью еще 18 грантов получили 18 проекты в сферах животноводства, растениеводства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

В следующем году на гранты для реализации инвестиционных программ в агропромышленном комплексе предусмотрено более миллиарда рублей. Отбор планируется во втором квартале 2024 года. Приоритетными для нас по-прежнему остаются проекты, способствующие комплексному развитию сельских территорий», — сообщил Илья Васильев, министр сельского хозяйства Красноярского края.

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