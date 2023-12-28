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Еще 8 проектов в АПК Красноярского края получили господдержку

Еще 8 проектов в АПК Красноярского края получили господдержку
Иллюстрация: aleksandarlittlewolf / ru.freepik.com

Средства в размере 196,8 млн рублей можно направить на реализацию инвестиционных программ по приоритетным направлениям развития отрасли.

#НОВОСТИ
Были выбраны проекты в молочном животноводстве, производстве зерновых, масличных, а также овощей и картофеля.
 
Инвестпрограммы реализуются в Канском, Саянском, Идринском, Минусинском, Балахтинском, Назаровском районах и в Красноярске. Средства господдержки можно направить на возведение телятников, животноводческих помещений, покупку племенных коров, сельхозтехники (тракторов, зерноуборочных комбайнов, посевных комплексов), оборудования и грузовых автомобилей.
 
Осенью еще 18 грантов получили 18 проекты в сферах животноводства, растениеводства, пищевой и перерабатывающей промышленности. 
В следующем году на гранты для реализации инвестиционных программ в агропромышленном комплексе предусмотрено более миллиарда рублей. Отбор планируется во втором квартале 2024 года. Приоритетными для нас по-прежнему остаются проекты, способствующие комплексному развитию сельских территорий», — сообщил Илья Васильев, министр сельского хозяйства Красноярского края.
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Автор: Петр Савельев
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