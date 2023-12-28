Представлена программа XVIII Зимнего суриковского фестиваля искусств в Красноярске

Фестиваль продлится с 12 по 24 января. В рамках него запланированы различные выставочные, музыкальные, гастрономические и образовательные мероприятия.

Фестиваль объединит творчество Александра Пушкина и Василия Сурикова.

Так, 12 января в 12:00 от железнодорожного вокзала отправится «суриковский автобус». Новинкой станет аудиоэкскурсия для пассажиров в салоне транспортного средства и пешая прогулка в сопровождении экскурсовода Музея-усадьбы В.И. Сурикова по поселку Торгашино в конце маршрута. Символический старт Зимнему суриковскому фестивалю искусств дадут в 13:00 на пересечении проспекта Мира и улицы Сурикова.

Вечером 12 января в малом концертном зале фестиваль официально откроет литературно-музыкальная композиция «Два гения. Метель».

С 12 по 24 января в некоторых ресторанах будет действовать специальное меню «Два гения». В нём представят блюда, которые предпочитали знаменитые поэт и художник.

В программу фестиваля вошли иммерсивные экскурсии «Девица Прасковья» в музее-усадьбе Василия Сурикова с погружением зрителей в атмосферу дома, быта и жизни семьи художника. Актриса Красноярского драматического театра им. А.С.Пушкина Екатерина Мишанина в образе матери Сурикова Прасковьи Фёдоровны проведет по дому художника гостей.

Красноярский камерный хор станет участником праздничной божественной литургии в Храме Святого Иоанна Предтечи. В их исполнении прозвучит духовная музыка современных композиторов.

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