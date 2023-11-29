В аэропорту Красноярска открылась фотовыставка о достопримечательностях Севера

Это совместный проект воздушной гавани с авиакомпанией Nordstar. Выставка, посвященная Северу Красноярского края, находится в стерильной зоне внутренних вылетов

Сегодня в аэропорту Красноярска состоялось открытие фотовыставки «Пересекая полярный круг» — совместного проекта воздушной гавани с авиакомпанией Nordstar. Фотовыставка организована в честь юбилея авиакомпании NordStar, которой в 2023 исполняется 15 лет.

На выставке представлены 15 работ российских фотографов с изображением неповторимых северных пейзажей: многовекового горного массива плато Путорана, живописных заповедников, кристально чистых озер, ледяных водопадов и волшебных переливов северного сияния.

Открытие выставки прошло в интерактивном формате, что позволило участникам полностью погрузиться в атмосферу заполярного края. Для пассажиров аэропорта провели экскурсию по представленным фотопроектам, где гости смогли узнать больше о запечатленных на фото местах природы.

Рядом с выставкой была организована локация, где каждый желающий мог сделать снимок на память с чумом и щенками самоеда.

Галерея в стерильной зоне — одно из самых популярных мест притяжения, и мы стараемся регулярно обновлять экспозиции. Сегодня мы вместе с нашими партнерами — авиакомпанией NordStar — представляем потрясающие фотографии Севера нашего огромного Красноярского края. Эти красивые места демонстрируют гостям региона наш северный характер, широту наших возможностей, открывают сердце Сибири!, - подчеркнул Евгений Владимиров, генеральный директор аэропорта Красноярск.

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