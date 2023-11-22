Красноярский аэропорт представили на международном форуме

Воздушную гавань презентовали посетителям выставки «Россия» в составе экспозиции достижений Красноярского края.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков назвал аэропорт Красноярска лучшей региональной воздушной гаванью. Такое мнение он высказал на международной выставке-форуме «Россия», где, в ряду прочих достижений территории, представлен и аэропорт.

В Красноярске лучший региональный аэропорт России, куда можно попасть прямым рейсом из многих городов страны. И где, кстати, расположен второй после Шереметьево домашний аэропорт компании „Аэрофлот“. Поэтому добраться до Красноярского края легко. И, поверьте, это того стоит», — сказал Котюков.

Но таким красноярский аэропорт был не всегда. Ещё 10 лет назад и красноярцы, и гости краевого центра высказывали много претензий о скученности нашего аэропорта, его несвоевременности и непрезентабельности. В 2014 году краевые власти объявили, что воздушная гавань подошла к пределу своего развития, необходимо строить новый терминал и обновлять инфраструктуру.

Активная работа в этом направлении началась уже на следующий год. Тогда же в аэропорт пришел новый инвестор и новый руководитель — Андрей Метцлер. Сначала в должность заместителя генерального директора по стратегическому развитию, а затем собственно руководителя предприятия.

Самые важные шаги по модернизации и развитию красноярского аэропорта в принципе были в планах и осуществились бы независимо от личности директора: построен новый пассажирский терминал (2017), реконструирован Деловой терминал (2019), завершено строительство переходной галереи между этими терминалами (2021). Строительство магистральной рулежной дорожки, позволившая увеличить количество взлетно-посадочных операций с 12 рейсов в час до 24, а также масштабная реконструкции перрона — и вовсе проекты краевого правительства.

Но надо отдать должное Метцлеру — он показал свою эффективность в организации процессов и построению команды. Например, при открытии хаба группы «Аэрофлот», привлечении крупнейшего грузового авиаперевозчика «Волга-Днепр» и дальнейшего развития грузового бизнеса в виде строительства собственного грузового терминала (его планируется полностью ввести в эксплуатацию к концу этого года). Эффективность логично материализовалась в ряд отраслевых наград, среди которых «Лучший аэропорт» в категории от 2 до 4 млн. пассажиров в год в VIII национальной премии «Воздушные ворота России» и премия «Крылья России» в номинации «Российский аэропорт года — лидер пассажирских симпатий». А также в увеличение пассажиропотока до 3 с лишним миллионов пассажиров в год.

Пост генерального директора аэропорта Красноярск Андрей Метцлер покинул в сентябре 2023, возглавив холдинговую компанию, управляющую группой аэропортов Сибири и Дальнего Востока. И это вполне оправданно: показав на примере красноярского аэропорта, как можно изменить воздушные ворота одного города, логично распространить этот опыт на другие сибирские и дальневосточные воздушные гавани.

Читайте также:

Пассажиропоток аэропорта Красноярск за год вырос на 16%

В октябре 2023 воздушная гавань Красноярска обслужила 319 961 пассажиров. Это на 16% больше, если сравнивать с показателями октября 2022. Тогда перевезли 276 214 человека.

Евгений Владимиров: Красноярск должен попасть во все трансферные сети

О том, что происходит в аэропорту сейчас и куда он движется, «Деловой квартал» расспросил Евгения Владимирова, его нового руководителя.