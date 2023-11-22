Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 21.11
88,49
96,65
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярский аэропорт представили на международном форуме

Красноярский аэропорт представили на международном форуме
Автор фото: Вячеслав Степанов. Иллюстрация: пресс-служба аэропорта Красноярск

Воздушную гавань презентовали посетителям выставки «Россия» в составе экспозиции достижений Красноярского края.

#НОВОСТИ

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков назвал аэропорт Красноярска лучшей региональной воздушной гаванью. Такое мнение он высказал на международной выставке-форуме «Россия», где, в ряду прочих достижений территории, представлен и аэропорт.

В Красноярске лучший региональный аэропорт России, куда можно попасть прямым рейсом из многих городов страны. И где, кстати, расположен второй после Шереметьево домашний аэропорт компании „Аэрофлот“. Поэтому добраться до Красноярского края легко. И, поверьте, это того стоит», — сказал Котюков.

Но таким красноярский аэропорт был не всегда. Ещё 10 лет назад и красноярцы, и гости краевого центра высказывали много претензий о скученности нашего аэропорта, его несвоевременности и непрезентабельности. В 2014 году краевые власти объявили, что воздушная гавань подошла к пределу своего развития, необходимо строить новый терминал и обновлять инфраструктуру. 

Активная работа в этом направлении началась уже на следующий год. Тогда же в аэропорт пришел новый инвестор и новый руководитель — Андрей Метцлер. Сначала в должность заместителя генерального директора по стратегическому развитию, а затем собственно руководителя предприятия.

Самые важные шаги по модернизации и развитию красноярского аэропорта в принципе были в планах и осуществились бы независимо от личности директора: построен новый пассажирский терминал (2017), реконструирован Деловой терминал (2019), завершено строительство переходной галереи между этими терминалами (2021). Строительство магистральной рулежной дорожки, позволившая увеличить количество взлетно-посадочных операций с 12 рейсов в час до 24, а также масштабная реконструкции перрона — и вовсе проекты краевого правительства. 

Но надо отдать должное Метцлеру — он показал свою эффективность в организации процессов и построению команды. Например, при открытии хаба группы «Аэрофлот», привлечении крупнейшего грузового авиаперевозчика «Волга-Днепр» и дальнейшего развития грузового бизнеса в виде строительства собственного грузового терминала (его планируется полностью ввести в эксплуатацию к концу этого года). Эффективность логично материализовалась в ряд отраслевых наград, среди которых «Лучший аэропорт» в категории от 2 до 4 млн. пассажиров в год в VIII национальной премии «Воздушные ворота России» и премия «Крылья России» в номинации «Российский аэропорт года — лидер пассажирских симпатий». А также в увеличение пассажиропотока до 3 с лишним миллионов пассажиров в год.

Пост генерального директора аэропорта Красноярск Андрей Метцлер покинул в сентябре 2023, возглавив холдинговую компанию, управляющую группой аэропортов Сибири и Дальнего Востока. И это вполне оправданно: показав на примере красноярского аэропорта, как можно изменить воздушные ворота одного города, логично распространить этот опыт на другие сибирские и дальневосточные воздушные гавани.

Читайте также:

Пассажиропоток аэропорта Красноярск за год вырос на 16%

В октябре 2023 воздушная гавань Красноярска обслужила 319 961 пассажиров. Это на 16% больше, если сравнивать с показателями октября 2022. Тогда перевезли 276 214 человека.

Евгений Владимиров: Красноярск должен попасть во все трансферные сети

О том, что происходит в аэропорту сейчас и куда он движется, «Деловой квартал» расспросил Евгения Владимирова, его нового руководителя.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Ураган обесточил несколько районов, задержаны рейсыУраган обесточил несколько районов, задержаны рейсы
  • Ресторан Black Star Burger выставили на «Авито»Ресторан Black Star Burger выставили на «Авито»
  • Близ Красноярска начали строить логистический парк на 600 тыс. «квадратов»Близ Красноярска начали строить логистический парк на 600 тыс. «квадратов»
  • Микрозаймы в Красноярском крае третий месяц остаются практически без движенияМикрозаймы в Красноярском крае третий месяц остаются практически без движения
  • Инфляция в Красноярском крае прибавила по всем направлениямИнфляция в Красноярском крае прибавила по всем направлениям
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.