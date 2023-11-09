Пассажиропоток аэропорта Красноярск за год вырос на 16 %
В октябре 2023 воздушная гавань Красноярска обслужила 319 961 пассажиров. Это на 16% больше, если сравнивать с показателями октября 2022. Тогда перевезли 276 214 человека.
Если сравнивать с сентябрем 2023, то пассажиропоток снизился на 14%. В сентябре через аэропорт прошло 367 019 человек. В январе...октябре 2023 обслужили 3 181 519 пассажиров. Для сравнения, в январе...октябре 2022 — 2 571 933.
Количество самолётовылетов в октябре 2023 (1 474) снизилось на 2% по отношению к октябрю 2022 (1 502), а по отношению к сентябрю 2023 (1 710) — на 14%.
Чаще всего из Красноярска летали в Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург, Иркутск, Сочи, Норильск, Благовещенск и Пхукет. Авиакомпании с наибольшим пассажирским трафиком в октябре: «Россия», Аэрофлот, S7, Utair, NordStar, и «КрасАвиа».
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