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КрасАвиа снова будет летать в Кемерово и Омск

КрасАвиа снова будет летать в Кемерово и Омск
Иллюстрация: Иллюстрация vk.com/krasavia

Возобновление перелетов планируется с 10 и 13 ноября соответственно. В Кемерово планируется три рейса в неделю, в Омск – два

#НОВОСТИ

Авиакомпания КрасАвиа возобновляет перелеты в Кемерово и Омск. В Кемерово можно будет улететь из Красноярска, начиная с 10 ноября. Запланированы три рейса в неделю: по понедельникам, средам и пятницам, туда и обратно. Стоимость перелета в одну сторону составит 3 081 руб., туда-обратно — от 6 162 руб.

Перелеты в Омск возобновятся с 13 ноября. Туда можно будет улететь по понедельникам и пятницам, обратно — по вторникам и субботам. Стоимость перелета в одну сторону составит 4 304 руб., туда-обратно — от 8 607 руб.

Тарифы указаны с ручной кладью до 5 кг и багажом до 10 кг.

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Автор: Петр Савельев
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