КрасАвиа снова будет летать в Кемерово и Омск

Возобновление перелетов планируется с 10 и 13 ноября соответственно. В Кемерово планируется три рейса в неделю, в Омск – два

Авиакомпания КрасАвиа возобновляет перелеты в Кемерово и Омск. В Кемерово можно будет улететь из Красноярска, начиная с 10 ноября. Запланированы три рейса в неделю: по понедельникам, средам и пятницам, туда и обратно. Стоимость перелета в одну сторону составит 3 081 руб., туда-обратно — от 6 162 руб.

Перелеты в Омск возобновятся с 13 ноября. Туда можно будет улететь по понедельникам и пятницам, обратно — по вторникам и субботам. Стоимость перелета в одну сторону составит 4 304 руб., туда-обратно — от 8 607 руб.

Тарифы указаны с ручной кладью до 5 кг и багажом до 10 кг.

Читайте также:

Аэропорт Красноярск перешел на осенне-зимнее расписание

Расписание будет действовать до 31 марта 2024. Среди новых направлений — Китай. В остальном полетная программа не претерпела особых изменений.

Евгений Владимиров: Красноярск должен попасть во все трансферные сети

О том, что происходит в аэропорту сейчас и куда он движется, «Деловой квартал» расспросил Евгения Владимирова, его нового руководителя.

Красноярску дали дополнительный рейс на Абакан

Сейчас в Хакасию летают трижды в неделю, а станут четыре раза.