Красноярску дали дополнительный рейс на Абакан
Сейчас в Хакасию летают трижды в неделю, а станут четыре раза.
Компания «КрасАвиа» запускает дополнительный рейс из Красноярска в Абакан, сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.
Ранее перевозчик летал по указанному маршруту трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Но с 1 ноября 2023 перелеты также начнут совершаться и по пятницам. Время вылета всех рейсов из Красноярска — 20:30.
Цены билетов начинаются от 2 721 рубля в одну сторону и от 5 442 рублей туда и обратно.
«КрасАвиа» на сегодня является единственной авиакомпанией, летающей между Красноярском и Абаканом. На рейсы поставлены самолеты ATR-42-500. Обновленная полетная программа на этом направлении будет действовать до конца марта 2023.
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Количество рейсов не изменится. Другими станут лишь дни перелетов.