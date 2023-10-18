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Красноярску дали дополнительный рейс на Абакан

Красноярску дали дополнительный рейс на Абакан
Автор фото: Евгения Темнякова. Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Сейчас в Хакасию летают трижды в неделю, а станут четыре раза.

#НОВОСТИ

Компания «КрасАвиа» запускает дополнительный рейс из Красноярска в Абакан, сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.

Ранее перевозчик летал по указанному маршруту трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Но с 1 ноября 2023 перелеты также начнут совершаться и по пятницам. Время вылета всех рейсов из Красноярска — 20:30.

Цены билетов начинаются от 2 721 рубля в одну сторону и от 5 442 рублей туда и обратно.

«КрасАвиа» на сегодня является единственной авиакомпанией, летающей между Красноярском и Абаканом. На рейсы поставлены самолеты ATR-42-500. Обновленная полетная программа на этом направлении будет действовать до конца марта 2023.

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Автор: Петр Савельев
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