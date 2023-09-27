«КрасАвиа» на четверть прибавила в пассажирах
Лето 2023 оказалось для авиакомпании действительно высоким сезоном.
За три летних месяца 2023 «КрасАвиа» перевезла 166 690 пассажиров, что на 24,6% больше, чем за тот же срок годом ранее, сообщает пресс-служба перевозчика.
Большая часть из этого количества воспользовалась регулярными рейсами авиакомпании — ими было перевезено 134 100 человек (+28,7% год к году).
Количество перевезенных „КрасАвиа“ пассажиров стабильно увеличивается на 100 тыс. ежегодно — в декабре 2021 мы чествовали 300-тысячного пассажира, в прошлом году 400-тысячного, в этом году приближаемся к полумиллиону. Такая динамика связана с расширением маршрутной сети, увеличением частоты рейсов, грамотным поддержанием парка воздушных судов и, конечно, благодаря программе субсидирования региональных перевозок», — отметил заместитель генерального директора по экономике и финансам авиакомпании Сергей Норманд.
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