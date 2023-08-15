Авиакомпания «КрасАвиа» открывает дополнительный рейс из Красноярска в Абакан

Рейс запустят специально на этих выходных к 200-летию Минусинска, где запланирована большая праздничная программа. Продажа билетов уже стартовала.

Из Красноярска самолет полетит в пятницу, 18 августа. А из Абакана обратно 19 августа. В тариф от 4000 рублей включен багаж 10 кг, сообщили в пресс-службе « КрасАвиа ».

Абакан находится в чуть более 30 км от Минусинска. Поэтому у пассажиров будет возможность быстро добраться до Минусинска на автомобиле или автобусе.