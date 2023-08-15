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Авиакомпания «КрасАвиа» открывает дополнительный рейс из Красноярска в Абакан

Авиакомпания «КрасАвиа» открывает дополнительный рейс из Красноярска в Абакан
Иллюстрация: ДК

Рейс запустят специально на этих выходных к 200-летию Минусинска, где запланирована большая праздничная программа. Продажа билетов уже стартовала.

#НОВОСТИ
Из Красноярска самолет полетит в пятницу, 18 августа. А из Абакана обратно 19 августа. В тариф от 4000 рублей включен багаж 10 кг, сообщили в пресс-службе «КрасАвиа».
 
Абакан находится в чуть более 30 км от Минусинска. Поэтому у пассажиров будет возможность быстро добраться до Минусинска на автомобиле или автобусе.
 
«КрасАвиа» — единственный перевозчик, который летает из Красноярска в Абакан. Улететь по этому маршруту можно по вторникам, четвергам и воскресеньям. Программа полетов действует до середины сентября. По данным красноярского аэропорта, в 2022 из Красноярска в Абакан и обратно слетало 9 018 человек.
 
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Автор: Петр Савельев
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