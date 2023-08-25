КрасАвиа открыла продажи на зимние рейсы
С 29 октября авиакомпания «КрасАвиа» перейдет на зимнее расписание. Программа полетов продлится до 30 марта. Продажа авиабилетов уже открыта на весь период.
Зимой авиакомпания «КрасАвиа» будет летать по тем же направлениям, что и летом, но с корректировкой по частоте выполнения рейсов. Так, три раза в неделю можно будет улететь из Красноярска в Абакан. Каждую неделю будут летать самолеты в Улан-Батор (Монголия).
Из Красноярска в Томск можно будет улететь четыре раза в неделю. Три из четырех рейсов будут продолжены по маршруту Томск-Стрежевой. Летать на этих направлениях будут АТР 42/72.
Два раза в неделю можно будет добраться из Красноярска в Кызыл и Улан-Удэ. По Красноярскому краю перевозчик будет летать в Хатангу и Кодинск.
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