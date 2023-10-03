NordStar проводит осеннюю распродажу авиабилетов из Красноярска в Москву и Санкт-Петербург

Авиакомпания NordStar объявила о распродаже билетов в несколько городов России. В акции примет участие и новое направление Абакан – Санкт-Петербург.

Авиакомпания NordStar проводит осеннюю распродажу авиабилетов с 3 по 6 октября 2023.

Специальные тарифы будут установлены на направлениях из Москвы, Красноярска, Норильска, Сочи, Махачкалы, Санкт-Петербурга, Самары и Кургана, а также других городов географии полетов авиакомпании NordStar. В акции примет участие и новое направление Абакан – Санкт-Петербург.

Авиабилеты можно приобрести на даты полетов с 3 октября 2023 года по 30 марта 2024 года (имеются периоды исключения).

Стоимость билетов на направлениях из Красноярска составит:

- Красноярск – Москва// Москва - Красноярск – тариф «Эконом Выгодно» от 4 500 руб./ тариф «Эконом Легко» от 6 500 руб;

- Красноярск – Санкт-Петербург// Санкт-Петербург – Красноярск – тариф «Эконом Выгодно» от 5 000 руб./тариф «Эконом Легко» от 7 500 руб.

Стоимость билетов указана в одном направлении.

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