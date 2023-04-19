Новый перевозчик запустит полеты из Красноярска в Ош
Авиакомпания Aero Nomad Airlines открывает рейсы в Ош с 23 мая. Новые рейсы анонсировали в аэропорту Красноярск.
Улететь можно будет раз в неделю — по понедельникам или вторникам (в зависимости от направления). Из Красноярска с 23 по 30 мая и с 27 июня по 24 октября полеты будут выполняться по вторникам (вылет в 00:30, прилёт в 02:55). А с 6 по 20 июня также по вторникам, но в другое время (вылет в 08:30, прилёт в 11:00).
Из Оша полеты с 22 по 29 мая и с 26 июня по 23 октября стоят в расписании по понедельникам (вылет в 19:00, прилёт в 23:00), а с 6 по 20 июня по вторникам (вылет в 02:50, прилёт в 06:50). Время вылета и прилёта указано местное.
Стоимость билета в одну сторону начинается от 11 794 руб.
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